انت الان تتابع خبر خبر عاجل سيفرح قلوب الملايين من الوافدين في السعودية.. الحكومة السعودية تزف أجمل بشرى تخص الإقامة والتأشيرة لأول مرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الجوازات السعودية عن تأشيرات عمل للوافدين بدون إقامة و كافة التفاصيل التي تخص الحصول على التأشيرات الجديدة سواء الخروج أو العودة بالنسبة إلى المقيمين داخل المملكة، هذا وقد أوضحت مجموعة هامة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على فيزا مؤقتة، الجدير بالذكر هو أن هناك العديد من الأشخاص الذين يسعون إلى التعرف على كافة التفاصيل ولذلك تم طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات عبر منصة إكس الموقع الرسمي للجوازات، و سنتعرف كافة المعلومات من خلال إتباع المقال التالي.

تأشيرات عمل للوافدين بدون إقامة

بعد إعلان الجوازات السعودية عن كافة التفاصيل التي تخص شروط الحصول على التأشيرات المؤقتة من أجل العمل، فإن هذه الشروط تأتي كالتالي:

يجب أن تكون المؤسسة هي التي تقدم طلب الحصول على التأشيرة بدلاً من الفرد وخاصة إذا كان النشاط تجاريًا.

أن يكون لدى الشركة سجل تجاري بل وترخيص أيضا.

يستثني من ذلك بعض الأنشطة التي لا تحتاج إلى سجل تجاري.

يجب أن تكون السجل الخاص بالشركة خالي من أي مخالفات أو غرامات تم تقيدها من قبل هيئة حماية الأجور في السعودية.

الالتزام التام بمعايير المنشآت الخضراء كحد أدنى.



في إطار الإعلان عن تأشيرات عمل للوافدين بدون إقامة قامت الجوازات بتوضيح بعض الأمور أمام الجميع ومنها كالتالي:

الحد الأقصى للإقامة لمن يحمل الفيزا المؤقتة من أجل العمل هي 6 أشهر فقط في العام الواحد.

ولكن في حال تحويلها إلى تأشيرة عمل مستمرة فإنه يسمح له البقاء في كما يشاء بشرط تجديد الإقامة.

هذا وأكدت الجوازات على أن العمل بنظام التأشيرات المؤقتة تم إدخاله حديثًا في قانون العمل السعودي.

كم رسوم تأشيرة العمل المؤقت؟

هناك العديد من الخيارات المتاحة أمامك من أجل الحصول على تأشيرة العمل المؤقتة وهي الحصول على تأشيرة واحدة مؤقتة بسعر 1000 ريال سعودي، وفي حالة الحصول على 10 تأشيرات يكون السعر 9300 ريال سعودي.



هل يمكن للزائر العمل في السعودية؟

نعم يمكن ذلك على أن تتوافر به الشروط اللازمة والأوراق المحددة ومنها جواز السفر على أن يكون ساري.

كم سعر عقد عمل في السعودية؟

تبلغ رسوم العمل الموسمي في السعودية حوالي 1000 ريال سعودي وهذا أيضا بالنسبة إلى تأشيرة العمل المؤقتة.