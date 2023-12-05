انت الان تتابع خبر تعالج النحافة والأنيميا وتخفض الكوليسترول وتقضي على السرطان.. فاكهة مجففة إعجازها رباني، وجميع من تناولوها شهدوا بذلك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز الذى لا يقاوم، وهو يعتبر من ياميش رمضان.

وفوائد الزبيب، عديدة لقيمته الغذائية المهمة حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، والزبيب هو العنب المجفف.

أهمية الزبيب

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الزبيب من الفاكهة المجففة الأكثر شهرة وإقبالا حيث يستخدم فى تزيين الحلوى وطهي بعض الأكلات، والزبيب هو العنب المجفف ويوجد منه أنواع وألوان مختلفة.

القيمة الغذائية الموجودة في الزبيب

وأضاف السيد، أن الزبيب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب والماغنيسيوم ونسبة عالية من الألياف، لذا يجب الاهتمام بتناوله.

فوائد الزبيب

وتابع أخصائى التغذية العلاجية، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول الزبيب يوميا، ومن فوائد الزبيب:-

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد كما أنه يساعد فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يقوى عضلة القلب ويحمي الشرايين من الدهون الضارة لاحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد فى تخفيف حدة التوتر والقلق ويهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

يعمل على مد الجسم بالطاقة.

يحافظ على مستوى السكر بالدم ولكن دون إفراط حيث يجب على مرضى السكر تناوله ولكن بكميات قليلة لأنه عالي السكريات والسعرات الحرارية ولكن الألياف الموجودة به والعناصر المهمة تجعله مهم لمرضى السكري.

يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف ولكن ذلك في حالة تناوله بكميات قليلة، ويعالج النحافة في حالة تناوله بكثرة.

يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي وبالتالى مهم للرياضيين.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يساعد في خفض الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يحسن المزاج ويساعد فى مقاومة الاكتئاب.

ينشط المخ ويرفع من معدلات التركيز.

يساعد في علاج الالتهابات بالجسم خاصة التهابات الأسنان واللثة لاحتوائه على مواد كيميائية تقاوم البكتيريا.

يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.

يحمى من الإصابة بهشاشة العظام.

يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.