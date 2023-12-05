انت الان تتابع خبر عودة زعيم عربي من الموت! ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعات صادمة تثير الجدل وتهز العالم العربي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ليلى عبد اللطيف: توقعات مرعبة للأحداث الجارية وكارثة طبيعية وانهيار اقتصادي

قامت ليلى عبد اللطيف بمفاجأة العالم العربي بتوقعات ونبؤات مرعبة عن الأحداث الجارية الآن. انتشر مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمت توقعات حول ما يحدث بين فلسطين وإسرائيل وتنبأت بحدوث كارثة طبيعية تستدعي إعلان حالة الطوارئ.

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث كارثة طبيعية في إحدى الدول العربية ستتسبب في أضرار كبيرة وإعلان حالة الطوارئ. لم يتم تحديد الدولة أو طبيعة الكارثة، ولكنها أكدت أنها ستكون كبيرة وخطيرة. كما توقعت حدوث مظاهرات حاشدة في الدول التي تتاجر بأرواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب. كما توقعت انتشار الأمراض والأوبئة في الدول العربية مما يؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص. وتوقعت أيضًا انهيار اقتصادي في بعض الدول العربية ونقص الموارد المالية والغذائية. وتوقعت حدوث اضطرابات سياسية في بعض الدول العربية تؤدي إلى تغييرات في السلطة.

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعت ليلى عبد اللطيف ظهور شخصية قيادية قد تم الإعلان عن اغتيالها وسوف تعود مرة أخرى للحياة. تم تأكيد هذا الخبر من قبل عمرو أديب الذي قال: "ناس ميتة هترجع تاني". يُفترض أن يكون هذا الخبر يتعلق بقائد فاغنر "يفغيني بريجوين" وصندوق بوتين الأسود.