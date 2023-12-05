عاجل الأرصاد المصرية تصدر تحذيرات غير مسبوقة لجميع المصريين.. وهذا ماسيحدث في الساعات القادمة

انت الان تتابع خبر عاجل الأرصاد المصرية تصدر تحذيرات غير مسبوقة لجميع المصريين.. وهذا ماسيحدث في الساعات القادمةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - المتوقعة غدًا الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد، من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لافتة إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.



سقوط أمطار

أشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث (60% تقريبًا)، على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.



وأكدت على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 إلى 40% تقريبًا)، على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، يكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



حالة البحر المتوسط

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته خفيف، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وأضافت هيئة الأرصاد، بيان حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.