انت الان تتابع خبر نبأ خطير يزلزل العالم.. من جديد الصين تفزع البشرية وما ينتظرنا بعد ايام قليلة لن يبقي باقية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عُرفت بكين، القلب القوي والسريع النابض للازدهار الصيني، بأنها مدينة آمنة ومستقرة وخالية من الكوارث الطبيعية. لكن ليس في صيف 2023. طوال الموسم، ارتفعت درجات الحرارة، حيث بلغت أعلى مستوياتها اليومية باستمرار أكثر من 40 درجة مئوية. وبعد ذلك، وبينما كانت العاصمة تتمتع بفترة راحة نسبية من الحرارة الشديدة، هطلت أمطار غزيرة وتسببت في فيضانات ونزوح الآلاف من الأشخاص.

مع تعافي بكين، يتردد صدى بعض الاتجاهات الرهيبة ولكن المماثلة في جميع أنحاء العالم: حريق الغابات الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن من الزمان، والذي اجتاح مدينة لاهينا في هاواي؛ والفيضانات المدمرة التي دمرت ربع مدينة درنة في ليبيا؛ والحرارة الشديدة وتفاقم الجفاف في شيلي والقرن الأفريقي؛ وارتفاع مستوى سطح البحر في الدول الجزرية. "لقد فتحت الإنسانية أبواب الجحيم"، كما أشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، "نحن نتجه نحو عالم خطير وغير مستقر".

على الرغم من استمرار قرع جرس الإنذار، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نفقد الأمل ونستسلم. ولكن بدلاً من ذلك، حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد أظهرت الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، إرادتهما السياسية من خلال بيان سونيلاندز التاريخي. بالنظر إلى الوراء قليلا، من بروتوكول كيوتو إلى اتفاق باريس، فقد تم تحديد أهداف ملزمة للحد من الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة من خلال الجهود المشتركة.

وقد سارت الصين على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى ذروة الكربون والحياد. من تحويل الصحارى إلى تنظيف الهواء، إلى تطوير تكنولوجيا جديدة، وتغيير هيكل الطاقة، ورفع مستوى الوعي العام حول أسلوب حياة أكثر صحة. تبذل الصين قصارى جهدها لتنمية دورة أكثر استدامة للطبيعة، وسداد الديون البيئية السابقة، وتجنب الديون الجديدة، والسعي لإنقاذ كوكبنا بطرق أكثر إبداعا.

إذا كان تغير المناخ يشكل مصدر قلق عالمي، فإن العبء لا يتم تقاسمه بالتساوي. فمن ناحية، تتحمل البلدان المتقدمة المسؤولية عن أغلب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية. ومن ناحية أخرى، فإن البلدان النامية لديها انبعاثات أقل، ولكنها تتحمل وطأة المناخ الأكثر حرارة. لم تتحقق الوعود التي قطعتها بعض أكبر الاقتصادات في العالم، وتأخرت بسبب الجمود السياسي والعقبات البيروقراطية والمناقشات حول القواعد الجديدة لتسريع المساعدات من بنوك التنمية والجهات المانحة الخاصة.

إن الظلم يشتعل في قلب أزمة المناخ، ولهيبه يحرق الآمال والإمكانيات، كما يحذر زعماء العالم. قالت ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس: "لا يمكننا أن نستمر في وضع مصلحة القلة قبل حياة الكثيرين".