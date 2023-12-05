انت الان تتابع خبر جحيم الفيروس: السعودية تتعرض لتهديد مرعب بفيروس قاتل ينتشر بسرعة هائلة وتحذيرات عاجلة تدق ناقوس الخطر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور "رشيد البلاع" استشاري أمراض الباطنة والعناية الحرجة ، خلال لقائه مع برنامج " الراصد" ، عن سبب قوة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هذا العام .

وقال البلاع : إنه بعد كورونا ظللنا لمدة عامين في حجر صحي وأخذ لقاحات ، فأصبح أغلب الناس متواكلين ولا يأخذون لقاحات الإنفلونزا الموسمية .

وتابع: الفيروس كل سنة تتغير سلالته ، فعندما تٌصاب بالعدوى العام الماضي ، وهذا العام تتغير السلالة فلا يكون لديك أجسام مضادة للفيروس الجديد .

وعن انتشار شائعات أن لقاحات الإنفلونزا التي تقدمها وزارة الصحة تضعف المناعة ، أوضح البلاع : إن وزارة الصحة قطاع حكومي والدولة قائمة على صحة الفرد والمجتمع ،

وهذا هو الدور الذي تقوم به الوزارة في المساعدة بوقاية الفرد والمجتمع من الأمراض ، واللقاح هو خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الأمراض .