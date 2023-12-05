انت الان تتابع خبر عام الكوارث والبلاء... أبناء هذه المنطقة العربية سيعيشون أحداث مرعبة خلال ايام، وسمير طنب وميشال حايك يؤكدون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يأتي ميشال حايك في مقدمة علماء الفلك الأنجح في العالم العربي الذي يطلق توقعاته في شهر ديسمبر من كل عام، وأبرز توقعاته لهذا العام تتمثل فيما يلي:

قيام بشار الأسد بارتداء الزي العسكري وظهوره في الساحة أمام الشعب السوري.

يتولى بشار الأسد العديد من الأعمال والمهام الهامة في السلطة والحكم السوري.

ستعقد الانتخابات الرئاسية في وقت قريب جدًا خلال عام 2023.

ستعقد سوريا العديد من الاتفاقيات والصفقات التي تغير مجرى الحياة في سوريا وتستطيع أن تعيد كتابة التاريخ.

استمرار تحليق للطائرات الإسرائيلية في سماء سوريا، وسيحدث الكثير من الهجمات من داخل سوريا وستهز الدولة الروسية.

حدوث عدد كبير من الأحداث الهامة في العلاقات السورية وباقي الدول العربية الأخرى مثل لبنان.

وعلى الصعيد الفني فإن الفنانة أصالة نصري ستشهد العديد من التغيرات الجزرية والإيجابية في حياتها، حيث تتحول حياة هذه الفنانة بشكل أفضل، وستحصل على شهرة كبيرة في غضون أيام قليلة.

سيقوم الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد بالقيام بعمليات هامة جدًا داخل أنظمته.

حدوث اشتباكات عنيفة بين مخابرات الدولة السورية، وبين الطائرات المقاتلة السورية.

من جهة أخرى يمتلك عالم الفلك الشهير سمير طنب عدد كبير من المتابعين من الأشخاص الذين يحبون علم الفلك والتنجيم ورؤية الطالع من جميع دول العالم وبالأخص الدول العربية، حيث يصدر سمير طنب كل عام توقعاته بشأن العام التالي، وتتمثل توقعاته عن سوريا خلال عام 2023 فيما يلي:

توقع سمير طنب بأن تستمر حالة التحسن في الأوضاع السورية على الصعيد السياسي والعسكري.

ستتعرض سوريا إلى انفجار كبير وتغير مفاجئ في المجالات الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها من المجالات.

ستقوم جماعات الأكراد بالاستقلال عن سوريا وتأسيس بلدة خاصة بهم مما يثير غضب تركيا.

سيتنحى الرئيس السوري الحالي بدون تحديد زمن معين وبدون أي ضغط من القوى الخارجية عليه، وذلك لأنه متعب كثيرًا من الأمور السياسية.

ومن الجدير بالذكر أن توقعات علماء الفلك بشأن الحدود السورية فإن لبنان ستقوم هذا العام باحتلال جزء كبير من سوريا والتي ترتبط بين سوريا والحدود التركية واستقبال بشار الأسد لمنصبه الجديد بإرادته الحرة التي ستفاجئ الشعب.