انت الان تتابع خبر إنذار جوي عاجل من الأرصاد المصرية.. تقلبات طقسية كارثية ستضرب بلا رحمة في هذه المناطق وتترك ورائها ضحايا بالمئات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا بشأن طقس اليوم الثلاثاء، الموافق ديسمبر الجاري، وما يشهده من تغيرات مفاجئة وظواهر جوية شتوية على العديد من محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

أعلنت الأرصاد عن وجود سحب رعدية ممطرة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة و كذلك سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتساقط الأمطار المتوسطة على تلك المناطق في أوقات متقطعة من اليوم.، وتصل الأمطار لحد السيول على بعضها مما لها طبيعة جغرافية محفزة على تشكّل السيول.

كما تسقط أمطار تتفاوت شدتها ما بين خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد، و أيضا شمال ووسط سيناء في أوقات متقطعة من اليوم، ثم تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتصل نسبة حدوثها إلى 30% تقريبًا.

حذرت هيئة الأرصاد أيضا من الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، والتي تزيد سرعتها، فتؤدي إلى رمال وأتربة مثارة على بعض المناطق.

وكانت الهيئة أطلقت إنذارًا جويًا آخر منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث حذرت السائقين من الشبورة الكثيفة والضباب على الطرق، وناشدتهم بالقيادة بهدوء تام أو تأجيل السفر والقيادة حتى انقشاع تلك الشبورة وتحسن الرؤية.

الطقس في القاهرة

أما القاهرة، فتتوقع الأرصاد أن تشهد طقسًا مستقرًا اليوم، الثلاثاء، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة بواقع درجتين تقريبًا، مقارنةً بدرجات الحرارة المسجلة خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين.

ويطول هذا الانخفاض في درجات الحرارة كافة محافظات الجمهورية؛ نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي يستقر في طبقات الجو العليا، ويعمل على تقليل سطوع آشعة الشمس، وزيادة الشعور بالأجواء البادرة، خاصةً في فترات الليل والصباح الباكر.