انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد كان نفسك تتزوجيه؟! سلاف فواخرجي أجابت بكل جرأة وبدون خجل وأحرقت قلب زوجها السابق وائل رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استطاعت الفنانة السورية سولاف فواخرجي أن تصبح واحدة من أشهر الفنانات في الوطن العربي بعد نجاحها في الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

ومن خلال ظهورها كضيفة على إحدى حلقات برنامج «كتاب الشهرة»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الجديد، كشفت الكثير العديد من أسرار حياتها الشخصية.

وتحدثت فواخرجي في اللقاء الذي جاء بعد أيام من طلاقها عن أنه كان هناك فنان تحبه قبل زواجها من وائل رمضان، وهو الفنان رشدي أباظة، وتحدثت أيضا عن زوجها، قائلة: «سنة 1991 جه إلى والدي وهدده إن لو بابا موافقش على زواجنا هيبهدل الدنيا، ووقتها كانت قصة حب جميلة».

وتابعت سلاف: «أكثر شي عجبنى فى وائل، إنه طيب وشهم وكريم ومغامر ومعجون بالموهبة، بيمثل وبيعزف وبيغني طاقة فنية جميلة».

ولا تزال علاقة النجمين السوريين: وائل رمضان، وسلاف فواخرجي، عصية بعض الشيء على الفهم، إذ إنهما ورغم الانفصال الذي أعلنت عنه مسبقاً فواخرجي، فإنهما يعيشان فصولاً من المواقف الداعمة لبعضهما، ولا يتوقفان عن التعبير عن حبهما لبعضهما في بعض المناسبات الخاصة.