"عشبة ربانية تحقق المعجزات وتنظم مستوى السكر وتحارب الكرش وتذيب الدهون وتحمي القلب وتقوي العظام وأكثر من ذلك بكثير!"

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الرياض - روايدا بن عباس - فوائد عصير الطماطم الطازج للصحة

عصير الطماطم الطازج هو واحد من أفضل العصائر الطبيعية التي ينصح بها خبراء التغذية. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة ويحتوي على قليل من السعرات الحرارية، مما يجعله مشروبًا صحيًا للغاية.

تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الطماطم على نسب عالية جدًا من مضادات الأكسدة، وهي مواد تقوم بمكافحة الأورام السرطانية في الجسم. تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الطماطم يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الرئتين وسرطان القولون والمستقيم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساهم عصير الطماطم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية. يحتوي العصير على الألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في اعتدال ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية. ويحتوي أيضًا على الكالسيوم الذي يقلل من خطر تجلط الدم ويساهم في السيطرة على مستويات ضغط الدم.

تعزيز عمل الجهاز الهضمي

يدعم عصير الطماطم عمل الجهاز الهضمي بشكل فعال. يقاوم التهابات الجهاز الهضمي ويمنع عسر الهضم ويعالج الإمساك. كما يساعد في الوقاية من حصى الكلى والمرارة ويعزز صحة القولون.

فوائد أخرى لعصير الطماطم

تنظيم مستويات السكر في الدم

تعتبر الطماطم مصدرًا غنيًا بالألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. فهي تعمل على تقليل امتصاص السكريات من الجهاز الهضمي، مما يساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة العظام

بفضل احتوائها على الكالسيوم وفيتامين ك، يعد عصير الطماطم مفيدًا لصحة العظام. يعتبر الكالسيوم أحد المكونات الرئيسية للعظام، وبالتالي فإن تناول عصير الطماطم يمكن أن يعزز صحة العظام ويحميها من الهشاشة. كما يساهم فيتامين ك الذي يحتويه الطماطم في ترسيخ الكالسيوم في العظام، مما يعزز قوتها وصلابتها.تحسين صحة العينين والنظر

يعتبر عصير الطماطم مفيدًا لصحة العينين والنظر. يحتوي على فيتامين أ، الذي يعزز صحة العينين ويحميهما من الأمراض. كما يساهم في الوقاية من حدوث العشى الليلي وتدهور الرؤية.