انت الان تتابع خبر رقم غير مسبوق لسعر الصرف في الاردن وسعر الدولار أمام الدينار الاردني اليوم الثلاثاء يتجاوز التوقعات ويصل لهذا الرقم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استقرت اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، أسعار الدينار الأردنى أمام باقى العملات الأجنبية والعربية.

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وتحافظ أسعار الدينار الأردني على استقرارها مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم، بسبب استقرار الاقتصاد الأردني وانخفاض معدلات التضخم وقوة الدينار الأردني كعملة احتياطية، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن.

ونقدم لكم أسعار البنك المركزى الأردنى التي أعلنها اليوم لتلتزم بها الأسواق الرسمية لصرف وتداول الدينار الأردنى في الأسواق الرسمية للتداول :

أسعار صرف الدينار الأردنى اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

دينار أردني مقابل دولار أمريكي

1.29

دينار أردني مقابل يورو

1.13

دينار أردني مقابل جنيه إسترليني

43.39

دينار أردني مقابل جنيه مصري

14.23

دينار أردني مقابل درهم مغربي

189.41

دينار أردني مقابل دينار جزائري

40.43

دينار أردني مقابل ليرة تركية

1.93

دينار أردني مقابل دولار كندي

5.29

دينار أردني مقابل ريال سعودي

5.13

دينار أردني مقابل ريال قطري

5.18

دينار أردني مقابل درهم إماراتي

0.53

دينار أردني مقابل دينار بحريني

0.54

دينار أردني مقابل ريال عماني

0.43

دينار أردني مقابل دينار كويتي

18،330.39

دينار أردني مقابل ليرة سورية

4.39

دينار أردني مقابل دينار تونسي

6.80

دينار أردني مقابل دينار ليبي

5.24

دينار أردني مقابل شيكل إسرائيلي

503.31

دينار أردني مقابل أوقية موريتانية

21،086.48

دينار أردني مقابل ليرة لبنانية

847.31

دينار أردني مقابل جنيه سوداني

1،837.90

دينار أردني مقابل دينار عراقي

353.03

دينار أردني مقابل ريال يمني

10.17

دينار أردني مقابل يوان صيني

210.82

دينار أردني مقابل ين ياباني

59،583.06

دينار أردني مقابل ريال إيراني

117.43

دينار أردني مقابل روبية هندية

401.95

دينار أردني مقابل روبية باكستانية

249.79

دينار أردني مقابل فرنك جيبوتي

805.01

دينار أردني مقابل شلن صومالي

125.97



دينار أردني مقابل روبل روسي

10.99

دينار أردني مقابل دولار هونغ كونغ

21،745.68

دينار أردني مقابل روبية أندونيسية

6.59

دينار أردني مقابل رينغيت ماليزي

78.10

دينار أردني مقابل بيسو فلبيني

1.90

دينار أردني مقابل دولار سنغافوري

49.90

دينار أردني مقابل بات تايلندي

6.92

دينار أردني مقابل ريال برازيلي

2.16

دينار أردني مقابل دولار أسترالي

1.25

دينار أردني مقابل فرنك سويسري

639.54

دينار أردني مقابل فرنك قمري

الأسعار المذكورة هي أسعار الصرف المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني.

قد تختلف أسعار الصرف الفعلية في البنوك ومؤسسات الصرافة.