انت الان تتابع خبر ميشال حايك يحبس الأنفاس برسالة هامة للمصريين: "انتظروا مفاجأة على الأرض ام الدنيا " والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفضح الفلكي الشهير ميشال حايك عن توقعاته الجديدة للفترة القادمة والتي خص بها أم الدنيا مصر.

وقال حايك إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبقى خاطفا للأنظار وسيبقى حاصدا أعلى نتيجة بين الرؤساء.

وأضاف الفلكي اللبناني قائلاً:" مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر بسد النهضة".

وتابع: "الفن المصري بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية وشرم الشيخ عزه ويتغلب على محاولات كسره وإخماد وهجه.

واستطرد:" الذي كان من المستحيل جمعه في الجامعة العربية سوف يُجمع".

واشتهر المتنبئ اللبناني ميشيل حايك، في توقعاته خلال الأعوام الماضية، والتي يتحدث عنها في نهاية كل عام، والتي يُصيب في بعض التوقعات، ويخيب في أخرى، والتي تبقى مجرد توقعات، بناء على علم الفلك والأرقام