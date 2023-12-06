انت الان تتابع خبر يضع سره في اضعف خلقة.. هذه العشبة الجبارة تقضي على الورم ودواء سحري للسرطان.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لقد انتشر خلال الفترة الماضية ، ولا يعرف الكثير من الناس قيمة وفوائد عشية الرجلة. عشب الرجلة هو نبات بري ينمو بين الحشائش في مزارع الوادي الجديد ، ولم يتدخل الإنسان في زراعته. إنه أحد النباتات “الكيميائية” التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي على الكوليسترول بشكل دائم. كما يُعرف باسم الرجلة أو الرجلة ، وهو نوع من الأعشاب البرية التي تنمو بمفردها في الطبيعة ، وتحمل مواد كيميائية ومخاطية تستخدم في العلاج الطبي لأخطر الأمراض. من خلال موقعنا كورة في العارضة ، سنتحدث عن كل ما يتعلق بفوائد عشب الرجلة

علاج السرطان بالرجلة

الرجلة تشبه إلى حد بعيد في نباتها عرش البطيخ ، بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة في نفس الوقت. تؤكل نيئة أو مهروسة مثل الملوخية والسبانخ. يتم طهيه وأكله مع الخبز. تكثر الرجلة أو الرجلة في حقول الوادي الجديد التي تنمو بشكل عشوائي في الصيف وتمنع تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان.

تعرف على فوائد الرجلة

قال المهندس بخيت عبد السلام ، مدير دائرة الزراعة في بلاط ، إن الجرجير نبات نباتي ينمو “عشوائياً” دون زراعته ، وهناك إقبال كبير عليه لما له من فوائد مذهلة ومفيدة للإنسان بعد الدراسة. بما في ذلك منع التهابات الجهاز الهضمي والقروح ، وطرد السعفة من الجسم ، وتعزيز ليونة المعدة والإسهال. بسيطة ، توقف عن القيء والشرى ، وتعالج الثآليل وتوقف النزيف ، وتعالج الصداع والحمى.

وأوضح مدير الدائرة الزراعية أن أحد الكيميائيين أجرى دراسة عن تأثير الجرجير أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة الجرجير في تقليل نسبة الدهون ومستوياتها الضارة. الكولسترول (LDL) بنسبة عالية وكذلك الدهون الثلاثية.