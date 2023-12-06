انت الان تتابع خبر ارتفاع جنوني لم يسبق له مثيل في سعر الصرف اليوم وهذ هو الرقم الجديد لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجلت اليوم السوق الموازية تراجع كبير في سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ليصل إلى مستوى لم يسبق أن وصل إليه من قبل، ومع ارتفاع قيمته تصل إلى نحو 50 جنيه للدولار، اقر التقرير إن هذا الانخفاض يرجع إلى نشاط المتداولين، ومن خلال السوق المصري تم إيصال الأسعار إلى البنوك المصرية، واليوم عن طريق السطور التالية سنتعرف على التفاصيل.

سعر الدولار الأمريكي عالميا.



في بداية تعاملات اليوم وصل سعر الدولار على مؤشر الدولار العالمي إلى نحو 103,658 دولار أمريكي أي أنه متراجعاً بنسبة 0.53% على الصعيد العالمي والمحلي، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار عالميا واستقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

لنتعرف على سعر الدولار الامريكي اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للبيع عند 30.75 جنيه مصري، وسجل سعر الشراء حوالي 30.85 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي اليوم مقابل الجنيه في البيع عند 30.75 جنيه مصري، بينما سجل سعر الشراء عند 30.85 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية للبيع حوالي 30.85 جنيه مصري، بينما حقق سعر الشراء عند 30.95 جنيه مصري.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الاسلامي للبيع حوالي 30.85 جنيه مصري، وقد بلغ سعر الشراء عند 30.95 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الافريقي وصل البيع عند 30.85 جنيه مصري وبلغ سعر الشراء عند 30.95 جنيه مصري فقط.

2000 ريال السعودي عامل كم مصري؟

يبلغ سعر 2000 ريال سعودي بالجنيه المصري حوالي 16477 جنيه مصري فقط.

كم يساوي الدولار الواحد؟

يبلغ الدولار الامريكي بالريال السعودي حوالي 3.75 ريال سعودي.

كم يساوي الدولار قديما؟

حتى عام 1988 كان الدولار يساوي 0.40 جنيه مصري إلى 0.60 جنيه.