غيوم الدمار: حرب عالمية ثالثة تحذر من الكارثة والأردن يكون بداية الفاجعة.. ليلى عبداللطيف تكشف عن توقعات مروعة تهز العرب وتهدد العالم في هذا الموعد المرعب

انت الان تتابع خبر غيوم الدمار: حرب عالمية ثالثة تحذر من الكارثة والأردن يكون بداية الفاجعة.. ليلى عبداللطيف تكشف عن توقعات مروعة تهز العرب وتهدد العالم في هذا الموعد المرعبوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن أخطر توقعاتها الفترة القادمة وخاصة ما يحدث داخل دولة الأردن.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: "ملك الأردن سوف يمتص غضب الشعب الأردني ويعمل على تهدئته، وذلك نتيجة جرائم الحرب على غزة".

وتابعت العرافة اللبنانية: "المعابر والحدود الأردنية سوف تفتح أبوابها لدخول عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين وإرسال المزيد من المساعدات وتقديم الدعم الطبي والإنساني".

وأضافت ليلى: "أمريكا ستكون أمام نوع جديد من الاعتداءات تحمل أساليب جديدة ومتطورة خلال المرحلة المقبلة، وهذا يجعل المصالح الأمريكية تحت التهديد والخطر".

وأشارت: "سيحدث عملية احتجاز رهائن في أحد دول العالم، نتيجة تداعيات الحرب على غزة".

ولفتت: "الحرب العالمية الثالثة آتية لا محالة، لكنها لا تطال جميع دول العالم".

وواصلت: "كما أن الدولار الأمريكي في العالم يحدث له هبوط وانهيار".واستكملت: "دولة الكويت ستشارك في إعادة بناء مدينة غزة وتقدم الكثير من المساعدات تشمل: سيارات الإسعاف ومستشفى متحرك داخل مدينة غزة".