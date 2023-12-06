انت الان تتابع خبر لأول مرة في التاريخ.. الدولار يقفز إلى هذا المستوى مقابل الجنيه المصري وينقلب بشكل جنوني والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت تحولات الأسواق المالية يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 تغيرًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في المصارف المصرية، أثارت هذه الحركة اهتمامًا كبيرًا بين الأفراد، خصوصًا في ظل التحفظات المتزايدة حول ضرورة تحرير سعر الصرف، ويطرح العديد من الأفراد تساؤلات حول تأثير هذه التغيرات على الاقتصاد المصري وعلى حياتهم اليومية، وتحمل هذه التحولات أهمية خاصة للكثيرين، حيث يسعى الجميع لفهم تأثير سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك.

في تقرير حديث حول أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدة بنوك مصرية، تبين ما يلي:

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ اليوم حوالي 30.83 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.96 جنيه مصري.

وفي البنك الأهلي المصري شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا حيث بلغ سعر الشراء 30.75 جنيه وسعر البيع 30.85 جنيه.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار في الشراء حوالي 30.75 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 30.85 جنيه.

وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة، سجلت الأسعار في بنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 30.90 جنيه وسعر البيع 30.95 جنيه.

في تطور يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، أعلنت السوق السوداء المصرية اليوم عن استمرار ثبات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث لم تسجل أي تغييرات ملحوظة مقارنة بتعاملات اليوم السابق، وفيما يلي تفاصيل محددة لأحدث أسعار الصرف:

سعر صرف الدولار الأمريكي: 48.31 جنيه مصري.

سعر صرف 5 دولارات أمريكية 241.55 جنيه مصري.

سعر صرف 10 دولارات أمريكية: 483.1 جنيه مصري.

سعر صرف 25 دولار أمريكي: 1207 جنيه مصري.

سعر صرف 100 دولار أمريكي: 4831 جنيه مصري.

سعر صرف ألف دولار أمريكي: 48,310 جنيه مصري.

سعر صرف 10 آلاف دولار أمريكي: 480,310 جنيه مصري.

تأتي هذه الأسعار في سياق جهود الحكومة المصرية المستمرة للحفاظ على استقرار سوق الصرف ومكافحة السوق السوداء، يعكس هذا الاستقرار إيجابيات اقتصادية تشجع المستثمرين وتعزز الثقة في النظام المالي المصري.

الدولار الأمريكي يساوي بالريال السعودي نحو 3.75 ريال سعودي فقط.

إلى عام 1988 ميلادي كان يبلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 0.40 جنيه مصري إلى نحو 0.60 جنيه مصري فقط.