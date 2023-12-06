انت الان تتابع خبر العرافة الشهيره ليلى عبداللطيف تتنبأ بسلسلة من التوقعات المُميتة التي ستحدث في السعودية ابتداءً من الاسبوع المقبل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خبيرة اللبنانية في التنجيم ليلى عبد اللطيف توقعت أن تشهد المملكة العربية السعودية في عام 2023 نهضة اقتصادية وتطورات ضخمة تضعها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، وذلك بفضل رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وخططه الطموحة لتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.



كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن يحمل عام 2023 الكثير من التغييرات والأحداث المصيرية، إذ ستشهد بعض الدول العربية إصدار قوانين وتشريعات جديدة لخدمة المجتمع والمواطنين، وكذلك إطلاق مشاريع داعمة للشباب وريادة الأعمال.



كما تنبأت بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الطاقة، فضلاً عن دخولها سوق صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. هذا بالإضافة إلى توقعاتها بحلحلة الأزمات المزمنة المتعلقة بالمياه والكهرباء والغذاء في سوريا، إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة.



أما في المجال الفني، فتنبأت ليلى عبد اللطيف بظهور أعمال درامية جديدة تتناول سيرة الفنان الراحل عمر الشريف والنجمة الكبيرة فاتن حمامة. كما توقعت عودة الفنان الكبير عادل إمام للجمهور مجدداً بعد غياب.



وتنبأت أيضاً باستمرار نجاحات الفنان محمد رمضان والمطربة شيرين عبد الوهاب بعد تجاوزها أزمتها الشخصية، مع نصيحة للفنان عمرو دياب بضرورة الاهتمام بصحته.

أما رياضياً، فتوقعت حصول نجم كرة القدم محمد صلاح على الكرة الذهبية، فضلاً عن تنبؤات بانتشار سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا، واكتشاف علاج ناجع للسرطان.

كما تنبأت بحدوث كوارث تؤدي إلى اختفاء مدن بين عامي 2024 و2025، وهجمات من قبل حيوانات مفترسة على البشر، مع استبعادها لفرضية نشوب حرب عالمية ثالثة.