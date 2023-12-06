انت الان تتابع خبر سقوط ام الدنيا.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن تنبؤ جديد يثير الرعب والذعر في الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع نهاية عام 2023 وبداية 2024 توقعت ليلى عبد اللطيف بعض الأمور التي تخص امستقبل مصر في للعام الجديد وتصدرت التريند من جديد.

زادت معدلات ونسب البحث عن ليلى عبد اللطيف على محرك جوجل الشهير وأبرز التوقعات المستقبلية الخاصة بها والتي تخص مصر.



وقالت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أن الأنظار ستتجه إلى نهر النيل في مصر بسبب وقوع حدث ما وتوقعت حدثا محزنا جوار اهرامات الجيزة.



ليلى عبد اللطيف توقعت فوز الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي.



وتوقعت انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.



وفي الشأن العالمي توقعت ليلى عبد اللطيف إعلان حالة الطوارئ القصوى في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بسبب كوارث طبيعية.



كما توقعت بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة في مدينة تكساس الأمريكية، وتوجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.



وتقول ليلى عبد اللطيف إنها تتمتع بما تصفه إلهاماً وهبة لا تملك لهما تفسيراً، حسب قولها. وتعزي ليلي عبد اللطيف توقعاتها التي لم تتحقق إلى كونها من البشر وأنّها قد تصيب وتخطئ، كما ترفض وصفها بالمنجمة.

ولم تنفي العرافة ليلى عبد اللطيف تلقيها مقابلا ماديا نظير توقعاتها، بل تعتبر نفسها مستشارة تتعامل مع شركات وفئات مختلفة داخل الوطن العربي وخارجه، مثلها في ذلك مثل من يمارسون مهنا أخرى "الكل يشتغل بمقابل"، على حد قولها.