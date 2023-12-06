انت الان تتابع خبر لاتخافوا فأنا لست مشعوذة ولا دجالة..العبقرية ليلى عبد اللطيف تنهار بشكل هستيري وتكشف حقيقة توقعاتها والجميع مصدوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم تتحمل الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف ماتعرضت له مؤخرا من انتقادات كبيرة وانهارت على الهواء بشكل هستيري.

وقالت ليلى عبد اللطيف انها ليست ساحرة ولا دجالة ولا مشعوذة وعلى الجميع عدم الخوف منها، وان توقعاتها مجرد تنبؤات وتحتمل الصواب والخطأ.

ليلى عبد اللطيف قالت أنه من الاحرى أخذ الحيطة والحذر، لكن توقعاتها ليست حتمية الوقوع لذلك لداعي لكل هذا الخوف.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.