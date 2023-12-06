عاجل من الأرصاد السعودية كارثة طبيعية في الأفق: رياح السموم تشتد وتجتاح الأرض، متهددة بجذوع الأشجار والرعود تلتهم المنازل

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة، إذ تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق؛ تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.

وستكون حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، ومائج باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.