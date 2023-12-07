انت الان تتابع خبر المستقبل المظلم: توقعات مرعبة من ليلى عبد اللطيف تستنزف نوم الجمهور وتثير الفزع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تفاعل الجمهور بشكل كبير مع توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف التي اطلقتها مؤخرا، حيث كشفت أن القادم سيكون صعب للغاية.

ليلى عبد اللطيف اثارت قلق الجمهور بعدما كشفت أن مافات لم يكن شيئا، والفترة القادمة ستكون مليئة بالاثارة والاحداث القوية.

في البداية أكدت العرافة ليلى عبد اللطيف ان موسم الشتاء المحالي سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة في شهر ديسمبر.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول، ولن يستطيع أحد النوم.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.