انت الان تتابع خبر عاجل.. السلطات السعودية تضع شروط جديدة للزيارات العائلية وتغير قائمة الأشخاص المسموح لهم بالزيارة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ما هي شروط الزيارة العائلية؟ ومن هم المسموح لهم بالزيارة العائلية؟ نظرًا إلى أن الزيارة العائلية من الأمور التي يقوم بها بعض الأشخاص فدعونا اليوم نتعرف إلى الأجوبة التي تتعلق بالتأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية علاوة على طريقة معرفة الموافقة على زيارة عائلية ومن هم المسموح لهم بالزيارة العائلية وكذلك الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة.

شروط الزيارة العائلية.



في النقاط التالية نقدم لكم باقة من شروط الزيارة العائلية:

في حال لو كان الرجل متزوج من أكثر من امرأة أن يقوم بجلب امرأة واحدة فقط.

لا يُمكن قبول الطلبات الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية في أيام الحج والعمرة.

يلزم ألا تكون صلاحية جواز السفر أقل من 6 أشهر.

الحرص على تسديد كافة رسوم الزيارة المطلوبة من وزارة الخارجية.

يتم كتابة النموذج بصورة إلكترونية وهذا من خلال خدمة التأشيرة الإلكترونية.

يلزم أن يكون هناك تصريح إقامة ساري الصلاحية.

طريقة معرفة الموافقة على زيارة عائلية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم التعرف إلى الموافقة على زيارة عائلية:

يتم تحديد الجنسية الخاصة بمقدم الطلب.

تحديد نوع التأشيرة التي يرغب الشخص في الاستفسار عمها.

يتم تعبئة اسم البلد القادم منها.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط على كلمة بحث.



سيتم الآن ظهور المعلومات على الشاشة وبالتالي التعرف إلى كافة المعلومات المطلوبة.

من هم المسموح لهم بالزيارة العائلية

في النقاط التالية نوفر لكم باقة من الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية:

الأب أو الأم.

الابنة أو الابن.

الأخت أو الأخ.

الزوج أو الزوجة.

العم أو العمة.

والد الزوجة أو والدتها.

الوالد أو الوالدة.



الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية.

في النقاط التالية نعرض لكم الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية:

جواز السفر الخاص.

الصورة الشخصية.

مستند التأشيرة

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية