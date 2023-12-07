عودة الأسطورة: زعيم عربي ينهض من الأموات ليهيمن على الساحة ويشعل الدهشة في جميع ربوع العالم العربي

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الرياض - روايدا بن عباس - توقعات ليلى عبد اللطيف قامت ليلى عبد اللطيف بمفاجأة العالم العربي بتوقعات ونبؤات مرعبة عن الأحداث الجارية الآن. قد أثارت الجدل الكبير بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن توقعاتها.

تنبأت ليلى عبد اللطيف بأحداث تجري بين فلسطين وإسرائيل، وتنبأت أيضًا بحدوث كارثة طبيعية ستشغل العالم وتؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ. كما توقعت حدوث مظاهرات حاشدة

في الدول التي تتاجر بأرواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب. في هذا المقال، سنتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

توقعات ليلى عبد اللطيف حول الكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية

توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث كارثة طبيعية في إحدى الدول العربية، ستتسبب في أضرار كبيرة وإعلان حالة الطوارئ. لم يتم تحديد الدولة أو طبيعة الكارثة، ولكن ذكرت عبد اللطيف أن الكارثة ستكون كبيرة وخطيرة.

كما توقعت حدوث مظاهرات حاشدة في الدول التي تتاجر بأرواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب. كما توقعت انتشار الأمراض والأوبئة في الدول العربية، مما سيؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص.

وتوقعت أيضًا انهيار اقتصادي في بعض الدول العربية، حيث ستعاني هذه الدول من نقص الموارد المالية والغذائية. وتوقعت حدوث اضطرابات سياسية في بعض الدول العربية، وستؤدي هذه الاضطرابات إلى تغييرات في السلطة.

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعت ليلى عبد اللطيف ظهور شخصية قيادية تعلن عن اغتيالها وتعود مرة أخرى للحياة في الأيام القادمة. أكد عمرو أديب هذا الأمر قائلاً “ناس ميتة هترجع تاني”. يُشير هذا التوقع إلى قائد فاغنر “يفغيني بريجوين” والصندوق الأسود لبوتين.