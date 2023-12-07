انت الان تتابع خبر بعد تصدره للترند..لن تصدق مدى جمال زوجة ناصف ساويرس السرية التي اخفاها عن الأنظار والمفاجاة في قيمة ثروته(صور) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ناصف ساويرس رجل الأعمال المصري، صاحب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والده هو أنسى ساويرس، أشقاؤه هما سميح ساويرس ونجيب ساويرس، ديانته، هل هو مسلم أم مسيحي، هو مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي، متزوج من السيدة شيرين ماجار، جنسيته، قصة حياته، زوجته، ثروته، أهم أعماله، مشاريعه، ألقابه، ألبوم صوره، معلومات كاملة عنه نضعها بين أيديكم اليوم في تقرير مفصل عنه من خلال هذا المقال الشيق، فتابعوا معنا.

معلومات عن ناصف ساويرس

الاسم باللغة العربية: ناصف

الاسم باللغة الإنجليزية: Naseif Ansee Saweras

الديانة: مسيحي

الجنسية: مصري

تاريخ الميلاد: 30 – نوفمبر – 1960

العمر في 2021: 60 سنة

محل الميلاد: سوهاج

البرج الفلكي: القوس

الحالة الاجتماعية: متزوج

اسم الزوجة: شيرين ماجار

عدد الأبناء: أربعة

اسم الأب: أنسي ساويرس

اسم الإخوة:

المؤهل الدراسي: درس الاقتصاد في جامعة شيكاغو

المهنة: رجل أعمال

أهم الأعمال: مشروع منتجع سياحي في الجونة

الثروة: 8.7 مليار دولار أمريكي



قصة حياة ناصف ساويرس

رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ولد في 30 نوفمبر عام 1960، برجه الفلكي هو القوس، عمره 61 سنة، ولد في محافظة سوهاج بمصر، وبعدما حصل ناصف ساويرس على الثانوية العامة من مصر، قرر والده أن يرسله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكمل دراسته الجامعية، فالتحق بجامعة شيكاغو وحصل على بكالوريوس في الآداب والعلوم قسم الاقتصاد، وبعد تخرجه من الجامعة قرر أن يعود مرة ثانية إلى مصر ليساهم في أعمال والده، وقام بإدارة شركة أوراسكوم التي قام بتأسيسها أبيه، وكان نشط في القطاعات الخاصة بالبناء والإسمنت والأسمدة.

حقق نجاحات عديدة جعلته أحد أكبر رجال الأعمال في مصر ومن بين قائمة الأثرياء العرب، كان عضو سابق في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في مصر، في عام 2007 قدرت مجلة فوربس ثروته بـ 9. 3 مليار دولار، في عام 2014 قام ناصف بشراء شقة في مدينة نيويورك والتي كان يقدر سعرها بحوالي 70 مليون دولار، وتم تصنيفها على أنها الشقة الأغلى سعراً في العالم.



وفي عام 2015 بلغت ثروته 5.8 مليار دولار، مما جعله الرجل الأغنى في مصر وقتها، أما في عام 2020 فقد قفزت ثروته بشكل كبير ليتم تصنيفه على أنه أغنى رجل عربي، أما عن حياته الشخصية فناصف ساويرس متزوج من شيرين ماجار، ومعروف عنه أنه كتوم بشكل كبير بخصوص أعماله ومشاريعه.

ناصف ساويرس وزوجته

بعد الإنجازات والمشاريع الكبيرة التي حققها ناصف ساويرس، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن اسم زوجته ومعلومات عنها، والحقيقة أن ناصف ساويرس متزوج من السيدة شيرين ماجار، ولكنه يحرص على أن يحيط حياته الخاصة بالغموض، فهو يعتبر الأقل بين أشقائه في الظهور على وسائل الإعلام، ولا يحب أن يجعل حياته الخاصة حديث للصحافة والإعلام، ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت زوجته معه في مهرجان الجونة السينمائي.



ثروة ناصف ساويرس

ناصف ساويرس فرد من أفراد أغنى عائلة في مصر وهي عائلة ساويرس، وشقيقه الملياردير المصري نجيب ساويرس، ولكنه عمل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على زيادة ثروته، ففي عام 2015 قام بتقسيم شركة أوراسكوم للبناء والصناعة إلى قسمين هما: OCI، أوراسكوم للإنشاءات، ويقوم بإدارة ورئاسة شركة OCI التي تعتبر إحدى أكبر الشركات التي تنتج أسمدة نيتروجينية في جميع أنحاء العالم، وأيضاً يمتلك عدد من المزارع في ولاية آيوا وتكساس، ينشط سهم الشركة في بورصة في أمستردام وهي بورصة يورونكست، ولكن شركة المقاولات للصناعة والبناء يتم تداولها في بورصة ناسداك في دبي وبورصة القاهرة.



لديه العديد من الاستثمارات المختلفة منها أنها تتضمن أسهم في شركة أديداس و لافارج هولسيم وهما من أكبر الشركات، في خلال عام واحد زادت ثروة ناصف ساويرس بحوالي نسبة 74% لتصل بذلك ثروته لما يقرب من 8.7 مليار دولار، في حين كانت زادت ما يزيد عن 5 مليار دولار خلال مارس عام 2020، وفي ديسمبر عام 2020 زاد ساويرس إلى ثروته مليار دولار وذلك بسبب نشاط أسواق الأسهم في هذه الفترة.