انت الان تتابع خبر ميشال حايك يكشف عن آخر توقعاته المرعبة عما سيحدث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يثير العراف اللبناني المشهور ميشال حايك دائمًا اهتمام الجمهور بتوقعاته المدهشة، وتحققت توقعاته بزلزال المغرب مؤخرًا، مما أثار خوف الكثيرين. وأكد حايك أن تلك الهزات ستؤدي إلى انكسار X في الأرض، مما سيؤدي إلى تغيير خريطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.



وأضاف حايك أننا سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، وستكون بعضها مختلفة عما حدث في الماضي وستكون آثارها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوية في ارتداداتها. وسيحدث هزات صغيرة ستسبب الكثير من الفوضى.

وتوقع حايك حدوث زلزال في عين التينة وظواهر طبيعية غريبة، مثل ظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل، حيث سيتساقط الثلج على شكل حبال وحجارة، وسنشهد فيضانات وكسوف وخسوف سريعة.

عن السعودية، إن أجندة قيادتها دسمة و"مليانة تطورات وأحداث أمنية تستدعي تأهبا، فتحركا، فضربا بيد من حديد.. سؤالين كبار حول واحد في السعودية رح يكونوا، الأول من هو ولي العهد الجديد؟ والثاني ليش في ولي عهد جديد؟".



وأضاف: "تركي آل الشيخ بيخوض أشرس المعارك وأخطرها، بوجه الحساد والمحافظين".

على حلبة لإجراء مواجهة ومصالحة بوقت واحد، الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكية. انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف خاشقجي وغيره، الملك سلمان في المرحلة المقبلة بكون محور أخبار تتداخل فيها حقائق وشائعات".