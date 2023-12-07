ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. شاهد كم وصل سعره هذا المساء

انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. اتفرج كم وصل سعره هذا المساء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت السوق السوداء في مصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 انخفاض كبير في سعر الريال السعودي، حيث تراجعت قيمته بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، وقد كانت هذه الظاهرة محل اهتمام واسع النطاق، حيث استنكر الكثيرون هذا الانخفاض المفاجئ الذي أثار الكثير من التساؤلات، تسبب هذا الانخفاض في سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر في حالة من عدم الاستقرار والقلق بين الأشخاص الذين يعتمدون على تداول العملات في حياتهم اليومية.

شهدت اليوم اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء في مصر استقرار في بداية التعاملات الصباحية حيث تم تسجيل سعر الشراء عند 12.25 جنيه وسعر البيع 12.30 جنيه، ويأتي ذلك بعد ارتفاع في الأيام السابقة حيث بلغ سعر الشراء 13.30 جنيه وسعر البيع 13.35 جنيه.

كما يشير ذلك إلى استقرار نسبي في أسعار الريال السعودي في السوق السوداء بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، و يمكن ربط هذا الاستقرار بالعديد من العوامل المحلية والدولية التي تؤثر على سوق الصرف في مصر، بجانب تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي في العالم، فإن تحليل أسباب هذا الاستقرار ومتابعة أدائه في الأيام القادمة يبقى من الأمور المهمة للمتعاملين في السوق السوداء.



سبب ارتفاع سعر الريال السعودي في الأسواق

يعود ارتفاع أسعار الريال السعودي في السوق السوداء إلى عدة عوامل يمكن ذكرها على النحو التالي:

ارتفاع أسعار النفط العالمي يزيد من الطلب على العملات الخليجية، بما فيها الريال السعودي.

الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية تسببت في زيادة الطلب على العملات الخليجية، بما فيها الريال السعودي.

يزداد الطلب على الريال السعودي من قبل المصريين العاملين في المملكة السعودية، وكذلك من قبل المصريين الذين يخططون للسفر إلى هناك.

من المتوقع أن تستمر أسعار الريال السعودي في السوق السوداء في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظراً لاستمرار العوامل التي تساهم في ذلك حسب توقعات الخبراء.



العوامل التي تؤثر على سعر الريال في السوق

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الريال السعودي في السوق السوداء، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

إحدى هذه العوامل هي العرض والطلب على العملة السعودية، حيث ان عندما يكون هناك طلب كبير على الريال السعودي دون وجود كميات كافية منه في السوق، فإن سعره يرتفع وعلى العكس من ذلك عندما يكون العرض أكبر من الطلب ينخفض سعر الريال.



الاضطرابات السياسية والاقتصادية في السعودية حيث ان عندما تحدث اضطرابات في البلاد يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات في سعر الريال في السوق السوداء.

التغيرات في أسعار النفط هي أيضاً عامل مؤثر على سعر الريال السعودي في السوق السوداء نظرًا لاعتماد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على صادرات النفط، فإن أي تقلبات في أسعار النفط ستؤثر على قيمة الريال السعودي.

أيضا السياسات النقدية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة السعودية يمكن أن تؤثر أيضاً على سعر الريال في السوق السوداء فمثلا تغيير أسعار الفائدة أو سياسات النقدية يمكن أن يؤثر على قوة الريال في السوق السوداء.