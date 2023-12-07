انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو الفنان الوحيد الذي منع تامر عبد المنعم ابنته أن تمثل معه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان تامر عبد المنعم، موقفه من ظهور ابنته مع المخرج خالد يوسف، حال دخلت عالم التمثيل، مؤكدًا: بكل تأكيد سأرفض.

وأوضح تامر عبد المنعم خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "VIP" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "هي": "لا أحب ان تكون بنتي ممثلة وثانيا حال دخلت التمثيل محبهاش تمثل مع خالد يوسف".

وتابع: "الوسط الفني صعب لبنات في ظروف ونشأة وتربية بناتي، ولو عاد بيا الزمن هاخد قرارات كتيرة، أنا مأخدتهاش في التمثيل، ومش هحط نفسي عرضة تحت فك حد، اتحطيت تحت فك أباطرة واشتغلت مع نجوم العالم العربي.

وأضاف: "أنا تعبت كتير في الوسط ومش عايز بناتي يتعبوا، ولو حصل إن بنتي دخلت الوسط محبش يمثلوا مع خالد يوسف بسبب سمعته، تبقى مصيبة سودة وساعتها هاعمله فيديو يعني".

ووصف تامر عبد المنعم أفكار المخرج خالد يوسف السياسية بأنها "في المهلبية"، وقال إنه واحد من الذين استفادوا من ثورة 25 يناير والذين تحدث عنهم الكاتب الكبير وحيد حامد.