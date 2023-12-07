انت الان تتابع خبر ودعا للرجيم والرياضة.. هذا المشروب الجبار يقضي على الكرش ودهون البطن والأرداف المزعجة خلال اسبوع واحد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتطلب إنقاص الوزن أن يكون التمثيل الغذائي للجسم يعمل على الوجه الأكمل؛ وذلك باعتباره المسؤول عن معدل حرق الدهون بالجسم؛ لذا فإن من المفيد لخسارة الوزن استخدام طرق تحفز عملية التمثيل الغذائي إلى الذروة، وخاصة لمن لا يمتلكون القدرة على اتباع الأنظمة الغذائية للتخسيس، وفي هذا المقال سوف نخبرك عن أكثر من مشروب سحري قبل النوم يحول جسمك ماكينة للحرق وقنبلة ناسفة للدهون، وسوف تخسرين 7 كيلو جرامات من وزنك خلال أسبوع.

يعد نبات البقدونس من انواع النباتات التي تزهر وتنموي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ايضا من التوابل الأساسية في اغلب الأطباق في اغلب دول العالم سواء كان طازج أو مجفف، حيث يتميز بمذاقه الجيد المعتدل وتكلفته البسيطة. طريقة تحضيره واستخدامه يمكنك اعداده مغلي البقدونس بكل سهولة ويسر عبر اتباع الخطوات التالية: وضع كوب من الماء أو حوالي 250 مللي لتر في قدر على النار لكي يغلي



. تقطيع ربع كوب أو حوالي 15 جرام من البقدونس الطازج بعد غسله جيداً. يمكنك استخدام البقدونس المجفف أيضاً وذلك بوضع ملعقتين كبيرتين أو 1 جرام. ثم نضع الماء المغلي على البقدونس في كوب وتتركه لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق. يصفى بعد ذلك ثم يُشرب. تخضع الكمية المستخدمة من مغلى البقدونس يومياً إلى العمر والحالة الصحية لكل فرد.