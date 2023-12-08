انت الأن تتابع خبر أصابع زينب.. حلوى شامية لذيذة وسهلة التحضير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد حلوى أصابع زينب من الحلويات الشرقية المميزة التي تشتهر بها بلاد الشام، وهي عبارة عن عجينة رقيقة محشوة بالجوز أو الفستق الحلبي أو اللوز أو تكون سادة بدون حشو، ثم تقلى وتغمس في القطر، تتميز حلوى أصابع زينب بطعمها اللذيذ ومذاقها الغني، وهي من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، تصنع حلوى أصابع زينب من مكونات بسيطة وسهلة التحضير، وهي متوفرة في كل منزل ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

مكونات حلوى أصابع زينب

2 كوب دقيق

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب جوز أو فستق حلبي أو لوز، مفروم اختياري ويمكن الاستغناء عنه.

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة تحضير حلوى أصابع زينب

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

أضيفي الماء تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر وتتضاعف حجمها، لمدة ساعة تقريبًا.

بعد أن تختمر العجينة، شكليها إلى كرات صغيرة.

في وعاء، اخلطي الجوز أو الفستق الحلبي أو اللوز المفروم.

ضعي كرة من العجينة في كف يدك، وافتحيها بأطراف أصابعك حتى تصبح دائرة رقيقة.

ضعي القليل من الحشوة في منتصف الدائرة.

أغلقي الدائرة على شكل أصابع.

كرري الخطوات السابقة مع باقي العجينة والحشوة.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي أصابع زينب إلى الزيت الساخن، وقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

صفي أصابع زينب من الزيت، واتركيها على ورق المطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد.

في قدر صغير، سخني السكر والماء وعصير الليمون حتى يغلي الخليط.

أضيفي أصابع زينب إلى القطر، واتركيها في القطر لمدة 10 دقائق.

أخرجي أصابع زينب من القطر، وقدميها باردة.

تقدم حلوى أصابع زينب باردة، ويمكن تزيينها بالمكسرات، وهي من الحلويات المميزة التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة.