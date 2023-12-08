انت الأن تتابع خبر أسهل طريقة لتحضير بسكويت الطاسة بالشيكولاتة بمكونات اقتصادية في كل منزل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد بسكويت الطاسة من أنواع الحلويات السريعة التي يمكن إحضارها في البيت لأنها لا تحتاج إلى فرن، حيث يتم تسويتها في الطاسة، كما أنها تعتبر من أنواع الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار ويوجد منها عدة أنواع مثل بسكويت جوز الهند أو بسكويت القرفة أو بسكويت الشيكولاتة، وهنا سوف نقدم لحضراتكم طريقة تحضير بسكويت الشيكولاتة وهي تعتبر وصفة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، تابعونا في هذا المقال فصلاً منكم لمعرفة الطريقة.
مكونات بسكويت الطاسة بالشيكولاتة
نحتاج لتحضير بسكويت الطاسة بالشيكولاتة إلى هذه المكونات البسيطة:
- كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدام.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيره من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- شيكولاتة خام للتزيين.
- ملعقة كريمة لتخفيف الشيكولاتة.
طريقة تحضير بسكويت الطاسة بالشيكولاتة
يمكن تحضير بسكويت الطاسة بهذه الطريقة وإتباع هذه الخطوات:
- نحضر إناء كبير ثم نضع فيه المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج باودر والسكر البودر والملح ويتم نخلهم جيداً.
- ثم نحضر إناء ثاني نضع فيه الزيت والفانيليا.
- نضع خليط الزيت إلى الخليط الجاف ونمزج جيداً حتى الوصول إلى عجينة متجانسة.
- نضيف للعجينة الكاكاو الخام ثم نخلط جيداً مرة أخرى.
- نقسم العجينة إلى قطع صغيرة.
- نضع كل قطعة عجين في طاسة غير لاصقة على درجة حرارة وسط.
- نترك كل قطعة من العجينة على النار لمدة دقيقتين تأخذ اللون الذهبي من الأسفل.
- ثم نقلبها على الجانب الآخر ونتركيها دقيقة أو حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نرفع كل قطعة من العجينة من الطاسة ونخرجها على مناديل مطبخ لامتصاص أي زوائد من الزيت.
- نترك البسكويت حتى يبرد تمام.
- يتم إضافة الكريمة إلى الشيكولاتة ثم ترفع فوق حمام مائي لاذابتها.
- نغمس البسكويت في خليط الشيكولاتة ثم نضعه على صاج عليه ورقة زبدة.
- يتم وضع البسكويت بالثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.
- يمكن تزين البسكويت بالمكسرات أو حسب الرغبة.
- يتم تقديم البسكويت متماسك للصغار والكبار.