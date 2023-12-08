انت الأن تتابع خبر أسهل طريقة لتحضير بسكويت الطاسة بالشيكولاتة بمكونات اقتصادية في كل منزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد بسكويت الطاسة من أنواع الحلويات السريعة التي يمكن إحضارها في البيت لأنها لا تحتاج إلى فرن، حيث يتم تسويتها في الطاسة، كما أنها تعتبر من أنواع الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار ويوجد منها عدة أنواع مثل بسكويت جوز الهند أو بسكويت القرفة أو بسكويت الشيكولاتة، وهنا سوف نقدم لحضراتكم طريقة تحضير بسكويت الشيكولاتة وهي تعتبر وصفة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، تابعونا في هذا المقال فصلاً منكم لمعرفة الطريقة.

مكونات بسكويت الطاسة بالشيكولاتة

نحتاج لتحضير بسكويت الطاسة بالشيكولاتة إلى هذه المكونات البسيطة:

كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدام.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيره من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

شيكولاتة خام للتزيين.

ملعقة كريمة لتخفيف الشيكولاتة.

طريقة تحضير بسكويت الطاسة بالشيكولاتة

يمكن تحضير بسكويت الطاسة بهذه الطريقة وإتباع هذه الخطوات: