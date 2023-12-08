انت الان تتابع خبر الذعر ينتشر: ميشال حايك يفجر قلق الجمهور بتوقعاته المرعبة ويثير الرعب في الأفئدة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج الفلكي اللبناني ميشال حايك عن صمته وكشف مجددا عن توقعاته للشهر الجاري، محذرا من كارثة وداعيا الجميع لأخذ الحيطة وأقصى درجات الحذر.

وتنبأ العراف ميشال حايكة بأحداث خطيرة تقلب دولة عربية رأساً على عقب وتتسبب في فوضى وخراب ليس لها مثيل، وغليان داخل قاعدة أمريكية وسقوط وجه معروف على أرض الكويت وهزات اقتصادية سياسية وأمنية في تركيا.

وتوقع حايك أن يشهد كوكب الأرض ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب الأرض سيخلق من جديد مرة أخرى.

وتحدث الفلكي الشهير عن تحرك مفتعل ومدبر لمسلسل ناري ينطلق من أحد المخيمات في لبنان، ويصل لهيبه لأكثر من كيان وستنشب معركتان بين كنيسة روما وكنيسة لبنان.

وفي توقعات أخرى زعم حايك صور ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت وسيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد.

لا تمر سنة منذ 1985 دون أن يثير اللبناني، ميشال حايك، أو "نوستراداموس العرب" الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة تتحقق في كثير من الأحيان.

ميشال حايك هو فلكي لبناني يتنبأ ويتوقع الأحداث مع بداية كل عام، ويعلنها على الملأ عبر لقاءات أو فيديوهات مصورة ويتم إذاعتها وفي بعض الأحيان تصيب وبعضها لم يتحقق.