النبتة السحرية للشباب الدائم: اكتشاف علمي مثير يكشف عن نبتة سحرية تعيد شبابك حتى لو كنت في سن الشيخوخة، لا تضيع هذه الفرصة الثمينة

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الرياض - روايدا بن عباس - كيفية استخدام بذور الكتان للتخلص من التجاعيد

العناية بالبشرة والحفاظ على صحتها هو أمر مهم للغاية بالنسبة للكثير من السيدات. فظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر يمكن أن تؤثر على جمالهن وثقتهن بأنفسهن. لذا، يمكن استخدام وصفة بذور الكتان للتخلص من التجاعيد.

فوائد بذور الكتان

قد لا يدرك الكثيرون أهمية بذور الكتان، والتي تعتبر من أهم المكونات في منتجات العناية بالبشرة. وغالبًا ما تكون هذه المنتجات مكلفة. فبذور الكتان لديها قدرة كبيرة على التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة. ويمكن تحضير وصفة بسيطة باستخدام مكونات منزلية.

مكونات الوصفة

كبسولة فيتامين E

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة من زيت الزيتون

عدد 2 ورقة غار (اللورا)

كوب ماء

ملعقتين من بذور الكتان

طريقة تحضير الوصفة

قم بوضع كوب من الماء في وعاء متوسط على نار هادئة.

أضف بذور الكتان وورق الغار إلى الوعاء واتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

قم بإزالة الوعاء من على النار وصفي المحتوى وهو ساخن قبل أن يبرد ويتجمد.

أضف كبسولة فيتامين E وزيت الزيتون وجل الصبار إلى الوعاء واخلطها جيدًا.

يمكن حفظ الخليط في برطمان محكم الغلق للاستخدام المتكرر.