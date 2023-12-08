انت الان تتابع خبر توقعات جديدة للعراقة ليلى عبد اللطيف ل 2024 في رأس السنة.. ماقالته بشان مصر مخيف ويثير الرعب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن وقوع كارثة عالمية تدمع لها العيون خلال عام 2024".

وتابعت خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: "سنرى العالم يجتمع معا لمساعدة دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم".

وكشفت: "سنرى أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم"

وأضافت العرافة: "أنصح بعدم ترك دولة لبنان واستثمار مشاريع صغيرة في البداية، وذلك لأن أكثر الدول العربية وخاصة دول الخليج ستعود إلى لبنان من أجل الاستثمار وانتعاش الاقتصاد".

وواصلت: "لبنان ستتعافى وتعود قوية برغم كل الصعوبات والأزمات المالية، بالإضافة إلى ذلك سينتعش الاقتصاد اللبناني وستزداد الأرباح المالية خلال الفترة المقبلة".

واستكملت: "حصول المودعين في البنوك اللبنانية على تعويض ومبلغ مالي كبير".