انت الان تتابع خبر عاجل.. منخفض جوي عميق يضرب هذه المحافظات مساء اليوم.. والأرصاد المصرية تقطع بث التلفزيون الرسمي لتحذر الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت هيئه الارصاد الجوية بالإعلان عن موعد بداية فصل الشتاء رسمياً في مصر والكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية انخفاض في درجات الحرارة بالاضافة الى العواصف الرمليه والترابيه التي انتشرت في عدد من المحافظات وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن موعد تحسن الطقس، وما هي المحافظات التي قد تشهد لتساقط أمطار.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأيام المقبلة

وقامت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد بالتوضيح لجميع المواطنين من خلال مداخله هاتفية على القناة الأولى المصرية بأن الأيام المقبلة سوف تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع المحافظات، حيث من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في ساعات النهار، على أن تنشط الرياح في ساعات الليل، ولذلك فقد حذر الأرصاد جميع المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلاً.

وفي ما يخص موعد اعتدال درجات الحرارة فقد أعلنت بأنه سوف يكون بمنتصف الأسبوع القادم، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ولكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين، كما لن تؤثر على الملاحة البحرية سواء في البحر الأحمر أو الأبيض المتوسط.



موعد بداية فصل الشتاء رسمياً في مصر

كما أعلنت الدكتورة منار غانم بأن فصل الشتاء لم يبدأ بعد وأنه سوف يكون بداية من يوم 21 ديسمبر المقبل، وأن خلال تلك الفترة سوف تشهد المحافظات انخفاض في درجات الحرارة بالإضافة إلى نشاط الرياح بدرجة أكبر وفرص سقوط الامطار سوف تكون أكثر من الفترة الماضية.