انت الان تتابع خبر حادثة يقشهر منها شعر الرأس.. مواطن سعودي دفن زوجته وطفلها وبعد أيام حدثت المفاجاة التي جعلته يسقط ارضا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قتل أحد رجال الامن السعوديين زوجته وابنته الرضيعة فيما أصاب ابنته الثانية وذلك باطلاق النار عليهم من مسدس كان يحمل بسبب خلاف بينهما ثم انتحر.

وقالت الصحف السعودية الصادرة اليوم أن هذه الجريمة هزت بعد ظهر أمس سكون محافظة المذنب (400كلم من الرياض) عندما أقدم رجل أمن على قتل زوجته وابنته الرضيعة (4 شهور) بطلق ناري من مسدس وأصاب ابنته الثانية (3 سنوات) إصابة بليغة بالصدر، أدخلت على أثرها المستشفى وأجريت لها عملية وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة .



واوضحت&الصحف "ان الزوج (30 عاما)&اقدم على جريمته عندما ذهب إلى زوجته (23 عاما)&التي توجد في بيت أهلها، وبدون مقدمات أخرج مسدساً وأطلق النار عليها وعلى ابنته الصغيرة، كما أطلق النار على ابنته الكبرى فتوفيت الزوجة والابنة الصغيرة على الفور أمام أعين أهلهم وغادر المنزل تاركاً ابنته الثانية تنزف إثر إصابتها في منطقة الصدر".

وأضافت الصحيفة أن الجاني وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات على طريق المذنب - عنيزة أنهى حياته بطريقة مأساوية عندما صوب فوهة المسدس على جسده مطلقاً رصاصتين فارق الحياة بعدها أثناء قيادته السيارة التي تهاوت على جانب الطريق وانقلبت وتهشم جزء كبير منها.



وقالت الصحيفة ان دوافع الجريمة لم تعرف ولكن قد تكون المشاكل العائلية والظروف النفسية سبباً مباشراً ودافعاً خلف الجريمة. ونقلت الصحف عن أخيه قوله "انه كان يعاني من مشاكل عائلية مستمرة مع زوجته التي تركت البيت قبيل سبعة أيام وذهبت إلى أهلها ولم يكن يعاني من أي مشاكل نفسه أو صحية".