انت الان تتابع خبر الكارثة ستحدث في نهاية 2023.. ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع وتكشف ماسيحدث بعد أيام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اطلقت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن توقعات مدوية في احدث ظهور لها، حيث كشفت أن الكارثة ستحدث في شهر ديسمبر.

ليلى عبد اللطيف أبدت حزنها مما سيحدث خلال الشهر القادم من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ونصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.