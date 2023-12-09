انت الان تتابع خبر عاجل.. السلطات السعودية تجري تغيير على سعر تأشيرة العمرة الإلكترونية في السعودية وتوصله لهذا الرقم لاول مرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن توفير خدمة استخراج تأشيرة عمرة إلكترونية من خلال موقع نسك الالكتروني، كثرت التساؤلات حول سعر تأشيرة العمرة الإلكترونية، بالإضافة إلى كيفية الحصول على، وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية بالإضافة إلى معرفة سعر تأشيرة العمرة الإلكترونية.

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن سعر تأشيرة العمرة الإلكترونية، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن رسومها التي تبلغ 300 ريال سعودي، حيث تسعى المملكة السعودية جاهدةً إلى توفير رسوم التأشيرة قدر الاستطاعة حتى تُسهل على الجميع أداء مناسك العمرة، ومن الممكن الحصول على استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية من خلال هذا بعدما تعرفنا على سعر التأشيرة الإلكترونية، سوف نتعرف على خطوات إصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة، والتي تتمثل فيما يلي:

ندخل منصة نسك الإلكترونية مباشرة من خلال هذا ومن ثم نحدد الجنسية أو نبحث عنها، والتي عن طريقها سوف يتم تحديد ما إذا كنت مقيمًا بأمريكا أو تتبع الاتحاد الأوروبي أو تمتلك تأشيرة شنجن، أو كنت مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا.

ثم بعد ذلك نختار التقديم على التأشيرة.



ثم بعد ذلك نختار التقديم على التأشيرة الإلكترونية، وبعد ذلك نختار الحصول على التأشيرة من خلال الباقة.

ينبغي علينا الاستمرار في الخطوات حتى الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة.



ثم نضغط على عرض مزودي الباقات وذلك للاختيار ما بين خدمات الأفراد والتي تعمل على تقديم خدمة العمرة للأفراد الذين لا يستطيعون الحصول على تأشيرة سياحة، وخدمات الأعمال والتي تعمل على تقديم خدمات العمرة للشركات.



ثم نختار في حالة الأفراد من أحد مزودي الخدمة خيار فنادق، ومن القائمة نختار الموسم من أجل تحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب، ثم نختار نوع الباقة من بين الباقة الاقتصادية أو الباقة الممتازة أو الباقة الميزانية.



ثم نضغط على الموافقة، وسوف يتم الحصول على التأشيرة عن طريق إرسالها إلى البريد الإلكتروني.

من الممكن الاستعلام عن تأشيرة العمرة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ندخل الى بوابة نظام التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية مباشرة من خلال هذا

ومن ثم نضغط على خدمة استعلام، ثم نكتب كافة البيانات المطلوبة، والتي تتضمن نوع الاستعلام وفي هذه الحالة نختار رقم الطلب، ثم نُدخل رقم الطلب، ورقم السجل، بالإضافة إلى رمز الصورة للتأكد من أنك لست روبوت.



ثم بعد ذلك نضغط على أيقونة استعلام.

الإلكترونية، ونختار التقديم على التأشيرة، ثم نحدد الجنسية، ونستمر في الخطوات حتى اتمام التسجيل، والحصول على التأشيرة.

لا، حيث وضحت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يومًا.

تم الاعلان عن برنامج العمرة السريعة والذي تبلغ مدته ثماني أيام بسبعة ليال.