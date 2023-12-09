انت الان تتابع خبر عاجل.. تحذيرات قوية تصدر لأول مرة تفزع جميع سكان الأردن في هذه المناطق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكر موقع طقس العرب، أن آخر الخرائط والقراءات الجوية، تفيد بتأثر الأردن السبت بكتلة هوائية باردة نسبياً و رطبة مصاحبة لامتداد مُنخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الأردن السبت، لتُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وفق بيان طقس العرب.

ويكون الطقس بارداً نسبياً في غالبية المناطق، و بارداً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، وتظهر تدريجياً كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم لاسيما في شمال الأردن وتهطل زخات من الأمطار في الشمال وقد تمتد لبعض المناطق الوسطى، وقد تكون غزيرة أحياناً و يصحبها حدوث الرعد في حينها، بحسب طقس العرب.



وأوضح طقس العرب، أن الإشارات تتسارع بتأثر منطقة بلاد الشام بما فيها الأردن بفعالية جوية جديدة مُنتصف الأسبوع القادم، حيث يُعتقد بأنها ستكون قوية لتجلب الأمطار لأجزاء واسعة من المملكة.

وبين أن الفعالية الجوية تترافق بتأثر الأردن مُجدداً بكتلة هوائية باردة ورطبة تعمل على انخفاض درجات الحرارة إلى دون مُستوياتها المُعتادة، مع طقس بارد نسبياً إلى بارد سواء في النهار أو الليل.