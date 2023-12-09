انت الان تتابع خبر لأول مرة.. سعر الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه في السوق السوداء بمصر ويصل لهذا الرقم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في هذا اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 تمثل الأوضاع المالية في مصر مصدر اهتمام للجميع حيث استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، ولكن السعر في تزايد مستمر في السوق السوداء، ونقدم لكم نظرة شاملة على سعر الدولار في البنوك الرائدة في مصر والسوق السوداء، استنادًا إلى آخر التحديثات الواردة من المواقع الرسمية لتلك البنوك بالإضافة إلى ذلك نلقي نظرة على سعر الدولار في البنك المركزي المصري.



شهدت السوق السوداء في مصر تقلبات كبيرة اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023، حيث تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، واهتزت أسعار الدولار في هذا السوق حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 50.03 جنيه مصري في السوق السوداء، مما يبرز حالة من عدم الاستقرار والتقلبات العالية التي تعيشها هذه السوق في الوقت الحالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في البنك المركزي المصري، يسجل سعر الدولار اليوم لعملية الشراء 30.84 جنيه مصري، بينما يتم تحديد سعر البيع عند 30.93 جنيه مصري.

أما في البنك الأهلي المصري يتم تحديد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.75 جنيه مصري في حين يكون سعر البيع 30.85 جنيه مصري.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB يتم تحديد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.85 جنيه مصري، بينما يكون سعر البيع 30.95 جنيه مصري.

أما في بنك الاستثمار العربي فإن سعر الدولار اليوم لعملية الشراء يبلغ 30.85 جنيه مصري، ويتم تحديد سعر البيع عند 30.95 جنيه مصري.

وفي بنك مصر يتم تحديد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.75 جنيه مصري، بينما يكون سعر البيع 30.85 جنيه مصري.

في البنك التجاري الدولي CIB، يُحدد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.85 جنيه مصري بينما يتم تحديد سعر البيع عند 30.95 جنيه مصري.

أما في بنك القاهرة فيُحدد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.85 جنيه مصري، ويُحدد سعر البيع عند 30.95 جنيه مصري.

وفي البنك المصري الخليجي يُعلن سعر الدولار اليوم للشراء بواقع 30.85 جنيه مصري، في حين يتم تحديد سعر البيع عند 30.95 جنيه مصري.

في بنك الكويت الوطني يتم تحديد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.85 جنيه مصري، في حين يُحدد سعر البيع عند 30.95 جنيه مصري.

أما في بنك سايب SAIB يتم تحديد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.85 جنيه مصري، وسعر البيع يُحدد عند 30.95 جنيه مصري.

أما في بنك كريدي أجريكول مصر، يُحدد سعر الدولار اليوم لعملية الشراء عند 30.80 جنيه مصري، ويُحدد سعر البيع عند 30.95 جنيه مصري.

وفي بنك قناة السويس يُعلن سعر الدولار اليوم للشراء بواقع 30.85 جنيه مصري، بينما يُحدد سعر البيع عند 30.95 جنيه مصري.



تشهد الأسواق المالية الحديثة في مصر تحولات هامة في سياق سعر الدولار ومستويات الفائدة، حيث يعد معدل الفائدة الحالي نقطة تحول استثنائية، ويصل معدل الفائدة لعمليات الإيداع إلى 19.25%، بينما يبلغ معدل الفائدة لعمليات الإقراض 20.25%، وهذه الأرقام تعكس التدابير النقدية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي