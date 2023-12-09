انت الأن تتابع خبر الكارثة ستحدث في هذه الليلة .. ليلى عبد اللطيف تكشف موعد تحقق ماتوقعته وتصدم الجمهور مرة جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور مرة اخرى بعدما كشفت أن الايام القادمة ستكون قاسية على الجميع.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن الكارثة ستحدث في شهر ديسمبر، الأمر الذي اثار الكثير من الجدل عند الجمهور وتمنوا عدم تحققه.

في البداية أكدت العرافة ليلى عبد اللطيف ان موسم الشتاء الحالي سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة في شهر ديسمبر.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.