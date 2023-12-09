انت الان تتابع خبر لن ينجوا منها احد.. عاجل: الأرصاد السعودية تصدر تحذير عاجل لجميع المواطنيين.. هذا ما ستشهده الرياض بعد ساعات قليلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من المُتوقع أن تبدأ حالة من عدم الإستقرار الجوي بالتأثير تدريجياً على أجواء المملكة اعتباراً من ساعات ليل يوم الجُمعة بمشيئة الله، تتسع جغرافياً لتؤثر على مناطق أوسع اعتباراً من ساعات مابعد منتصف ليل الجُمعة وفجر وصباح يوم السبت.



وفي التفاصيل فيُتوقع اعتباراً من هذه الليلة أن تتكاثر السحب تدريجياً على أجزاء من الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، لايُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بالرياح الهابطة.

تمتد الأمطار لاحقاً في ساعات ما بعد منتصف لتشمل أجزاء من تبوك وسواحلها إضافة لأجزاء من منطقة المدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية ومدينة ينبع مع ساعات الصباح والله أعلم.