انت الان تتابع خبر ميشال حايك يحمل سر الكارثة القادمة في نهاية 2023.. هل تتجاوز حدود الخوف والرعب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - “صدم الفلكي اللبناني المشهور ميشال حايك الجميع بتوقعاته المخيفة للأشهر المتبقية من عام 2023. وفي برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد على MTV، تنبأ حايك بحدوث هزات أرضية على خطوط جديدة.

وأشار حايك إلى أن المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغير، وأن الحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام وهذا يعد جرس إنذار. وتوقع حدوث هزات في البر والبحر في المنطقة، وأن بعضها سيكون له تأثير كبير ومفاعيلها ستكون أكبر من الهزات السابقة.

وأضاف حايك أن هذه الهزات ستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتداداتها قوية. وتحدث أيضًا عن وقوع 31 هزة أرضية في المنطقة، بالإضافة إلى هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي دون أن يوضح المقصود بذلك.

وأعرب حايك عن اعتقاده بأن العالم سيشهد ظواهر طبيعية غريبة، مثل ظهور نوع جديد من الشتاء وتساقط الثلوج على شكل حبال وحجارة، وحدوث فيضانات وكسوف وخسوف متسارعة، وسقوط أجسام من الفضاء. وأشار إلى أن الكوكب يتجدد بنفسه ويخلق نفسه من جديد.

تأتي هذه التوقعات بعد أن تحققت معظم توقعات حايك التي أعلن عنها في رأس السنة على MTV.”