هتبقى حامية نااار زي الموس .. طريقة مدهشة لسن السكاكين داخل منزلك بشئ لم يخطر على بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد السكاكين من أهم أدوات المطبخ التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل كل منزل نظراً لكونها تستخدم في تنظيف وتقطيع اللحوم والفواكه والخضروات والخبز وغيرها من الاستخدامات ، وقد تعاني وتشتكي ربة المنزل من السكاكين الباردة أو القديمة بسبب كثرة الاستخدام، مما يجعلها تحتاج إلى طريقة فعالة حتى تسنها لتصبح حامية كالموس أو للدرجة المطلوبة ، فقد ازداد البحث عن طرق لحل هذه المشكلة حتى لا تلجأ إلى شراء بعض السكاكين الجديدة ليسهل عليها تقطيع الأطعمة خاصة اللحوم والدواجن ولا تحتاج لمجهود أكبر من اللازم فيها ،لذا سوف نوضح أسهل الطرق لسن السكاكين الباردة هترجع جديدة مثل الموس سوف نوضحها خلال هذا المقال.
طريقة بسيطة وفعالة لـ سن السكاكين
الآن تستطيع سن السكاكين الباردة و القديمة الموجودة في مطبخك بطريقة سهلة وبسيطة وهي بإستخدام قطعة من ورق الالومنيوم أو القصدير ويعرف أيضاً بورق الفويل وهو المستخدم في حفظ و تغليف الطعام وهو من الأشياء التي تتوفر داخل كل منزل ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
- إحضار نصف متر من غلاف ورق القصدير أو الفويل ويتم تقطيعها إلى عدة طبقات متساوية ثم نبدأ برصها فوق بعضها.
- نحضر السكين الباردة المراد سنها ثم نقوم بتمريرها بحيث تكون بين أطراف ورق الفويل وبعضه وتكرر ذلك عدة مرات.
- جربي أن تستخدمي السكين في بعض المهام مثل تقطيع بعض اللحم أو الخبز والدجاج لاختبارها هل وصلت للدرجة المطلوبة أو ليس بعد
- يجب تنظيف نصل السكين جيداً من آثار القصدير أو الفويل قبل الاستخداوسوف تكتشفي أن السكين أصبحت حادة وفي خلال دقائق معدودة.
طريقة بسيطة لـ سن السكاكين القديمة في دقائق
يمكن إعادة سن السكين البارد أو التالم من خلال القيام بالخطوات التالية:
- احضري قطعة مناسبة من ورق الصنفرة وهو الورق المقوى المستخدم في تنعيم الحوائط والخشب قبل الدهان.
- قومي بطي قطع الصنفرة إلى قطعتين أو نصفين بحيث يكون الوجه الخشن بالداخل والجانب الناعم بالخارج.
- حركي السكين بعد وضع نصله على الجهة الخشنة أي في الجهة الداخلية من ورق الصنفرة ونحركها عدة مرات بين ذهابا وإيابا للحصول على أفضل نتيجة وهي سكين حاد جداً كما لو كان جديد.