انت الان تتابع خبر عاجل: صعود تاريخي للريال السعودي مقابل الجنية اليوم.. اليكم اخر تحديث لاسعار العملات اليوم السبت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارتفعت عمليات البحث عن أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، وقد استقر سعر الدولار اليوم في جميع البنوك وذلك بعدما وصل سعره في البنك المركزي بنحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، ويأتي هذا الاستقرار بعد قرار اجتماع البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وسنتعرف في هذا المقال علي اسعار جميع العملات في السوق السوداء.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

تباينت أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، وجاءت اسعار العملا اليوم كالتالي:

وصل سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء بقيمة 48,63 جنيه للبيع، 49,12 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء بقيمة 12,6 للبيع، 12,37 جنيه للشراء.

وصل سعر اليورو في السوق السوداء بقيمة 52,46 جنيه للبيع، 52,99 جنيه للشراء.

وصل سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء بقيمة 12,88 جنيه للبيع، 13.1 جنيه للشراء.

وصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء بقيمة 158,74 جنيه للبيع، 160,34 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الاستيرليني اليوم في السوق السوداء بقيمة 61,35 جنيه للبيع، 61,97 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء بقيمة 127,11 جنيه للبيع، 128,39 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء بقيمة 12,97 جنيه للبيع، 13.11 جنيه للشراء.



سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري بقيمة 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر بقيمة 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي بقيمة 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

وبلع سعر الدولار في بنك فيصل بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار فى المصرف المتحد حوالي 30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو على مؤشر جوجل

سجل سعر اليورو اليوم على مؤشر جوجل لحوالي 33.28 جنيه مصري.



سعر الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني اليوم بقيمة 129,61 جنيه للببع، 130,92 جنيه للشراء.



سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم بقيمة 55,68 جنيه للبيع، 56،25 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم في مصر والسوق السوداء

ومن الجدير بالذكر فقد تصاعدت معدل البحث على جوجل عن سعر اليورو اليوم في مصر والسوق السوداء والسوق الموازي مقابل الجنيه المصري اليوم من قبل عدد كبير من الأشخاص، حيث ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية والسوق السوداء اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري، وصل إلى 52.74 جنيه للشراء، و53.83 جنيه للبيع.