انت الان تتابع خبر انهارت بشكل هستيري.. مذيع شهير يفجر ضجة كبيرة وليلى عبد اللطيف تهدد بالانسحاب من الحلقة بعد فضح سر توقعاتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجر الاعلامي العراقي قحطان عدنان الجمهور مفاجأة بعد أن كشف سر توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف من خلال عرض حلقة سابقة لها.

حيث أكد أن هناك جهات سياسية خلف توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف، الأمر الذي صدم الجمهور، حيث تسائلوا عن اسباب ذلك.ليلى عبد اللطيف ظهرت من خلال الفيديو وهي منهارة، حيث هددت بالانسحاب بعد دخول تحدي معها بعرض صورة شيكات تحمل ملايين الدولارات.

وتحظى توقعات ليلي عبد اللطيف 2024 باهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم العربي حيث التوقعات والتنبؤات التي تدلي بها في لقاءتها التلفزيونية مع مطلع كل عام ميلادي جديد وقبل انتهاء العام الحالي 2023 بثلاثة أشهر تتزايد عمليات البحث عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر وباقي الدول العربية وكذلك توقعاتها للأبراج الفلكية الاثنا عشر.