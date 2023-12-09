انت الان تتابع خبر بطريقة سهله.. كيف تتخلص من الزكام وتحمي نفسك منه في المنزل بدون علاج ؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يصاب الكثير منا بالزكام ونزلات البرد، خاصة بعد تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ولا يستمر الزكام في الغالب أكثر من عشرة أيام، ولا ينفع للوقاية منه تناول الأدوية، هذه بعض النصائح المنزلية للتخلص من الزكام.



1- غسل وتنظيف الأنف بالماء المالح

تنفع هذه الطريقة لأنها تهدئ معها الخلايا المخاطية للأنف، وتزداد بذلك فعالية إفرازات الأنف. وينصح بتكرار عملية غسل الأنف لعدة مرات في اليوم.

طريقة التحضير:

الماء المالح لغسل الأنف نحضره من خلال وضع كمية من ملح الطعام أو من ملح البحر مقدارها تسعة جرامات، وهي ما تعادل كمية ملعقتين صغيرتين من الملح، في لتر من الماء الساخن، ومن ثم انتظار الماء الساخن حتى يبرد قليلا، وتصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة، ومن ثم غسل الفم والأنف به.

2- استنشاق أملاح البحر أو البابونج أو النعناع

وتفيد هذه الطريقة في معالجة الزكام والسعال، وخاصة المزمن منه.

طريقة التحضير: تسخين كمية من الماء ووضعها في وعاء، ثم وضع النعناع أو البابونج أو ملح البحر فيه، ومن ثم استنشاق بخار الماء، ويمكن استعمال آلة الاستنشاق الطبية في حالة الاستعمال المستمر.

3- تناول المشروبات الساخنة

شرب شاي الأعشاب والشاي مع العسل والمشروبات الساخنة له مفعول إيجابي على الجسم ويساهم في تقليل آلام العنق والصدر، أما شراب الزنجبيل فيمكن استعماله أيضًا ضد آلام العضلات وضد التأثيرات الجانبية المصاحبة للزكام ولنزلات البرد.

4- تناول أقراص المضغ الطبية

تساعد هذه الأقراص على تخفيف آلام العنق أيضًا.

5- تخفيض درجة الحرارة

عند ارتفاع درجة حرارة الجسم مع الزكام ووصولها إلى أكثر من 38.5 مئوية ينصح بشرب السوائل والمشروبات الساخنة وشاي الأعشاب الطبية.