انت الان تتابع خبر عاجل.. إعلان حالة الطورئ في الأردن وهذا ماسيحدث خلال الساعات القليلة القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الأردن في مواجهة أصعب كوابيسها

في ظل الأوضاع الجوية الصعبة التي تواجهها الأردن حاليًا، ينصح دائرة الأرصاد الجوية المواطنين بالبقاء في المنزل لحماية حياتهم. يجب أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد ونتبعها بدقة.



في الليلة المقبلة، ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. يجب أن نكون مستعدين لتلك الحالة ونتابع تقارير الأرصاد الجوية للحصول على أحدث المعلومات والتوصيات.

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن الأردنية:

شرق عمان: العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية

غرب عمان: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 08 درجات مئوية

المرتفعات الشمالية: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية

مرتفعات الشراه: العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 09 درجات مئوية

مناطق البادية: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 08 درجات مئوية

مناطق السهول: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 11 درجات مئوية

الأغوار الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية

الأغوار الوسطى: العظمى 28 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية

الأغوار الجنوبية: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية

الأجواء المشمسة واللطيفة في الأردن

تشهد معظم مناطق الأردن أجواءً مشمسة ولطيفة في الأيام القادمة، وفقًا لتقرير دائرة الأرصاد الجوية. هذا يعني أنه يمكننا الاستمتاع بأجواء رائعة خلال هذه الفترة.