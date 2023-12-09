اربكت العالم بتوقعاتها المجنونة.. صدمة بعد كشف حقيقة العبقرية ليلى عبد اللطيف ومن يقف خلف تنبؤاتها التي تحققت

انت الان تتابع خبراربكت العالم بتوقعاتها المجنونة.. صدمة بعد كشف حقيقة العبقرية ليلى عبد اللطيف ومن يقف خلف تنبؤاتها التي تحققت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - زاد البحث عن حقيقة تنبؤات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مؤخرا، وتسائل الجمهور عن حقيقة توقعاتها التي اربكت العالم بها.

ليلى عبد اللطيف أكدت في أكثر من مرة أن توقعاتها ليست حتمية الوقوع وانها مجرد احتمالات تحتمل الصواب والخطأ.

أهم المعلومات عن ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف ولدت في 17 يناير 1958 في بيروت، لأسرة مسلمة وهي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية لأم لبنانية وأب مصري كان شيخاً كبيراً ومفتياً في الجامع الأزهر.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية وعربية، إلى أن عبداللطيف لا تتنبأ بالمستقبل وهي ليست عرافة، وإنما فقط تمتلك قوة الإلهام السادس بمعنى أنه ينمو مع الوقت فيتحول إلى واقع من 90% إلى 100%".

توفي والدها عندما كانت تبلغ من العمر 8 أعوام، لذلك فإنها لا تتذكر أشياء كثيرة عنه، سوى أنه في منزلهم في بيروت كان يعالج المرضى بالرقية الشرعية، كان يستشعر الأشياء قبل حدوثها، وفق وسائل إعلام.

توقع حدوث الأمور، بدأ كإلهام معها وقت وفاة والدها، ولليلى عبداللطيف أختان من والدها المصري و3 أخوة من زوج أمها اللبناني.

درست في مدرسة داخلية مع أختيها هند وسناء حتى البكالوريا ثم عملت في سن مبكرة سكرتيرة في السفارة المصرية.

عملت ليلى عبداللطيف بائعة في متجر، وكانت تطلق توقعات تثير رعب عائلتها، حيث قالت ذات يوم لوالدتها أن جدها سيذهب لتأدية فريضة الحج ولن يعود، وبالفعل توفي جدها في المدينة المنورة.