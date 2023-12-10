انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تكشف الحقيقة المرعبة وتبكي بحرقة: دولة كاملة على شفا الاختفاء ومصيرها مجهول، وتكشف عن الكارثة التي ستحدث خلال أيام القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي نيشان، صدمت العالمة الفلكية ليلى عبد اللطيف الجماهير عندما أعلنت أن العالم المقبل سيشهد أحداثًا دموية.

وتوقعت عبد اللطيف أن تتعرض إحدى الدول لزلزال بقوة 10 درجات، مما سيؤدي إلى اختفائها تمامًا عن الخريطة العالمية.

كما تنبأت بحالة الطوارئ القصوى التي أعلنتها فرنسا، خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف. وتوقعت أيضًا اغتيال ملياردير شهير في ظروف غامضة، مما سيؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول حول العالم.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستواجه نوعًا جديدًا من الاعتداءات التي تستخدم أساليب جديدة ومتطورة خلال الفترة القادمة، مما يشكل تهديدًا على المصالح الأمريكية.