العشبة السحرية لجسم مثالي: اكتشفوا السر الذي يجعلكم تبدون كفرنساويين بدون حرمان وتحققون الجسم المثالي في غضون 5 أيام فقط

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الرياض - روايدا بن عباس - يرغب الكثير من الأشخاص في التخلص من دهون الكرش، حيث تعد من أكثر المشاكل الأكثر شيوعًا بين الأشخاص بشكل كبير والتي يصعب التعامل معها، كما أن استخدام بعض الأدوية قد يعمل على الأضرار بالجسم، ولهذا يبحث الأشخاص عن أفضل الطرق والوصفات الطبيعة التي لا تضر بالجسم.

تعمل بعض الأعشاب على تنظيم عملية الهضم وتقلل من الاحساس بالجوع. إليكم أهم الاعشاب التي يمكن استخدامها كوسيلة لإذابة الدهون وإنقاص الوزن.

الزنجبيل الأخضر يضاف على كوب من الشاي الأخضر مع ورقتين من النعناع أخضر.

نصف ملعقة كمون يضاف اليها عصير نصف حامضة وبعض أوراق النعناع وملعقة صغيرة من الزنجبيل ويتم وضع كل هذا على كوبين مياه ونغليها ومن ثم تصفى وتشرب.

تنقع عشبة من المريمية بكمية قليلة من الماء المغلي لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة وتشرب في المساء بدلاً من تناول وجبة العشاء.

شرب كوبين من القصعين الدافئ من دون سكر على الريق وقبل الغداء لمدة شهرين.

البابونج والميرميه مع عشبة اكليل الجبل وتضاف ملعقتين من كل نوع على كوب ماء وتغلى وتشرب على الريق من دون إضافة سكر.

إضافة ملعقة صغيرة من عشبة الشمر والمردقوش والنعناع إلى ليتر ماء ويشرب فنجان يومياً في المساء لمدة شهرين.

شرب كوبين من اليانسون الدافئ من دون سكر على الريق وقبل الغداء.

إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان غير المطحونة في وعاء السلطة، فهي تساعد في إذابة الذهون.